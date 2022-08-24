TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

Suriye sınırında Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda kurulu KAYI Sınır Güvenlik Sistemi, modern algılayıcı cihazlarla başta terör olayları olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde kullanılıyor.

Suriye sınırında Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda kurulu KAYI Sınır Güvenlik Sistemi, modern algılayıcı cihazlarla başta terör olayları olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde kullanılıyor.

Kırıkhan ilçesindeki sınır karakolunda görevli "Hudut kartalları", sorumluluk sahasında her türlü hava şartında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Mehmetçik, 6,5 kilometrelik sınır sorumluluk alanında kuleden gözetleme ve zırhlı araçlarla devriye görevinin yanı sıra KAYI Sınır Güvenlik Sistemi aracılığıyla da Türkiye-Suriye sınırının emniyetini sağlıyor.

Sınıra yaklaşan ve güvenlik tehlikesi oluşturan unsurlar, şahingözü termal kameralar, ACAR ve Retinar radarlar, hat boyu kameralar ve MİDAS akustik algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

Sınır hattına yaklaşanlara, güvenlik duvarı yanındaki kamera sistemlerine takılı hoparlörlerden Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar yapılıyor.

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde de terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor. Otomatik odaklama kabiliyetine sahip silah, verilecek komuta göre nokta atışı yapıyor.

Karakolda hazır bulunan ani müdahale kuvveti de zırhlı araçlarla sınıra geçerek devriye faaliyetini icra ediyor.

KAYI Sınır Güvenlik Sistemi sayesinde karakoldaki görüntü yönetim merkezinde askerler tarafından anbean izlenen sınır hattı, terör eylemleri ile düzensiz göç dalgasına ve kaçakçılık olaylarına karşı 7 gün 24 saat takip ediliyor.