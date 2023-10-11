Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TSK'nın Lübnan ve Orta Afrika'daki Görev Sürelerinin Bir Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM'de Kabul Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'da ve Orta Afrika'da görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

TSK'NIN LÜBNAN'DAKİ GÖREV SÜRESİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Tezkerinin kabul edilmesiyle birlikte Lübnan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresi 31 Ekim 2023'den itibaren bir yıl daha uzatıldı. Tezkere şöyle:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11/8/2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18/10/2022 tarihli ve 1343 sayılı Kararıyla 31/10/2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerek kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir

Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 31/8/2023 tarihli ve 2695 (2023) sayılı Kararıyla 31/8/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2695 (2023) sayılı Kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31/10/2023 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

TSK'NIN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ'NDEKİ GÖREV SÜRESİ DE 1 YIL DAHA UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyon kapsamındaki görevini 31 Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle uzatan tezkere ise şöyle:

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 10/4/2014 tarihli ve 2149 (2014) sayılı Kararıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) kurulmuştur.

BM Güvenlik Konseyinin 14/11/2022 tarihli ve 2659 (2022) sayılı Kararı uyarınca MINUSCA'nın görev yönergesinde; Misyonun imkanları ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde sivillerin korunması, sivil halka yönelik tehditlerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi, silahlı çatışmalardan etkilenen kadınlar ve çocuklar için özel yardım ve koruma imkanlarının sağlanması, ateşkesin ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Barış ve Uzlaşı Siyasi Anlaşmasının uygulanmasına ve gözetimine destek verilmesi, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan haklarının korunması ve teşviki, silahsızlandırma ve ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının desteklenmesi gibi hususlar yer almaktadır.

MINUSCA'nın görev süresi son olarak BM Güvenlik Konseyinin 2659 (2022) sayılı Kararıyla 15/11/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2/8/2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyon kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin son olarak 26/10/2022 tarihli ve 1346 sayılı Kararı ile uzatılan iznin süresinin 31/10/2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."