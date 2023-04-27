Üye Girişi
Haberi Paylaş
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 ve F-4 uçaklarının da katılımıyla farklı uçak tipleriyle taktik eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 ve F-4 uçaklarının da katılımıyla farklı uçak tipleriyle taktik eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, uçaklarının havada manevra yaptığı görüntülerin de yer aldığı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "F-16 ve F-4 uçaklarımızın katılımıyla eğitim uçuşlarımıza devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimizin farklı uçak tiplerinin birlikte koordineli şekilde uçarak çeşitli hava görevlerini gerçekleştirdikleri taktik eğitimler başarıyla icra ediliyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title