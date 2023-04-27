TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 ve F-4 uçaklarının da katılımıyla farklı uçak tipleriyle taktik eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.