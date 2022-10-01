TSK'nın, 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' Kapsamında Katar'da Görevlendirilmesine İlişkin Tezkere TBMM Başkanlığı'na Sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Organizasyona dünya genelinde 1 milyon kişinin üzerinde katılım bekleniliyor. Spor organizasyonuna güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar Hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımlıyla 'Dünya Kupası Kalkan Harekatının' müştereken icra edileceğinin belirtildiği Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinde şu ifadeler yer aldı:

"DÜNYA KUPASI KALKANI HAREKATINA ÜLKEMİZİN YANI SIRA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FRANSA, İNGİLTERE, İTALYA VE PAKİSTAN'IN ASKERİ UNSURLARIYLA KATKIDA BULUNMALARI SÖZ KONUSUDUR"

"Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar Devleti sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar Devleti ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir. Katar Devleti 1-hükümeti, bahse konu Harekat çerçevesinde dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlar ile katkıda bulunmalarını talep etmiş Olup ülkemizden de aynı kapsamda talepte bulunmuştur. Dünya Kupası Kalkanı Harekatına ülkemizin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın askeri unsurlarıyla katkıda bulunmaları söz konusudur.

"KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİNİN SÖZ KONUSU TALEBİNE OLUMLU YANIT VERİLMESİNİN YARARLI OLACAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

2022 FIFA Dünya Kupasının dünya genelinde yoğun şekilde takip edilecek bir spor etkinliği olması; Katar ile sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ile siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda geliştirdiğimiz müstesna işbirliği; Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı önem muvacehesinde Katar Devleti Hükümetinin söz konusu talebine olumlu yanıt verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir. Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tüm görevlendirme süresince milli komuta altında bulunacak olup Harekat çerçevesinde unsurlarımızca icra edilebilecek faaliyetler de yine milli komuta dahilinde yapılacak değerlendirme suretiyle gerçekleştirilecektir. Dünya Kupası Kalkanı Harekatına katılmamız, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021 tarihinde iki ülke arasında imzalanan 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol'ün gerekleriyle de uyum ve bütünlük içindedir.

"KATAR İLE İLİŞKİLERİMİZİN STRATEJİK ÖNEMİ HAİZ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında 23 Mayıs 2007 tarihinde 'Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması', 19 Aralık 2014 tarihinde 'Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması' ve 28 Nisan 2016 tarihinde 'Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması' imzalanmıştır. Bu suretle oluşan güçlü ahdi çerçeve dahilinde teşkil edilen Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı faaliyetlerini sürdürmekte, Katar'ın kurumsal imkan ve kabiliyetinin yanı sıra Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına da katkıda bulunmaya devam edilmektedir. İki ülke halkları arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları, Katar Devletiyle önemli bölgesel sorunların çözümüne yönelik görüş birlikteliğimiz, bölgesel ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek ve dayanışmamız ile terörizm ve benzeri tehditlerle mücadelede izlediğimiz ortak kararlı tutum ışığında, Katar ile ilişkilerimizin stratejik önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu mülahazalarla, Katar Devleti Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatına iştirak etmek üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti sınırları içerisinde ve Katar Devleti karasuları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca altı ay süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

KATAR'A POLİS GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA ONAYLANMIŞTI

Türkiye ile Katar arasında imzalanan ve Dünya Kupası finalleri için Katar'a polis gönderilmesini öngören anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda 14 Nisan'da görüşülmüş ve onaylanmıştı. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konu ile alakalı şunları söylemişti:

"Bu büyük bir zafiyettir. Böyle ülke savunması olmaz. O yüzden bu anlaşma her haliyle Türkiye'yi riske sokacak, Türkiye'nin çıkarı olmayan, aslında içinde de belirsizliklerle dolu bir anlaşma. Yani bir teknik anlaşma deniyor ama asker, pilot, savaş uçağı geliyor. Tezkere gerektiren bir düzenlemeyi, teknik bir düzenlemeymiş gibi millete yutturmaya çalışan bir anlaşma. Niye biz oraya üs kurduk? Katar'ı Suudi Arabistan'a karşı, Katar Emiri'ni korumak için. Niye oraya şimdi polis gönderiyoruz? Katar'da Dünya Kupası'nda aman kimse zarar görmesin. Bizim polisimiz büyük risk üstlenmekte. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Meclis'te karşı çıktık. Umarım bu konuda Türkiye, daha fazla zarar görmez."