TSK'nın Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü tamamlandı
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu hafif alaşımlı sabit köprü tamamlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ), Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu hafif alaşımlı sabit köprü tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boğazlar beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine TSK tarafından kurulan hafif alaşımlı sabit köprüden araç geçişinin başladığı belirtildi.
AA / Mehmet Tosun - Güncel