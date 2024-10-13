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TSK Mehmetçik Vakfı Gazilerle Runkara Yarı Maratonu'nda Koştu

TSK Mehmetçik Vakfı Gazilerle Runkara Yarı Maratonu'nda Koştu
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TSK Mehmetçik Vakfı üyeleri, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Ankara'da düzenlenen Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda gazilerle birlikte koştu. Etkinlik, başkent oluşunun 101. yıl dönümünde gerçekleşti.

Tsk Mehmetçik Vakfı üyeleri, Ankara'da düzenlenen Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda, toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gazilerle koştu.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünde gerçekleştirilen Runkara Yarı Uluslararası Maratonu'nda, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü üyesi gazilerle koştu.

Toplumda gazilere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla yapılan koşu, bugün saat 08.00'de Millet Bahçesi'nden başladı.

Farklı ülkelerden gelen binlerce sporcuyla koşan TSK Mehmetçik Vakfı mensupları ve gaziler, maratonun 5 kilometrelik bölümünde, tekerlekli sandalye ve kanadyen koltuk değnekleriyle koşuda yer aldı.

Anıtkabir çevresini turlayan sporcular, Millet Bahçesi'nde koşuyu tamamladı. Koşuculara, vakıf çalışanları ile emekli askerler ve yakınları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel

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