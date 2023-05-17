TSK Mehmetçik Vakfı 41'inci yılı için Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Mehmetçik Vakfı, 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Türk milletinden aldığı güçle şehit ve gazi Mehmetçikler ile ailelerine 41 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşayan Mehmetçik Vakfının 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür Emekli Tuğgeneral Engin Durak ile vakıf çalışanlarından oluşan heyet, bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mozoleye çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından Durak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Durak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, yüce gönüllü Türk milletinin desteğiyle her geçen gün gücüne güç katarak daha da büyüyen TSK Mehmetçik Vakfı ailesi olarak, kuruluşumuzun 41'inci yıl dönümünde bir kez daha minnet ve şükranla huzurundayız. Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden bugüne, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını hiçe sayarak şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve malul Mehmetçiklerimize maddi/manevi destek olmakta, onların en değerli emanetleri olan evlatlarını, üniversite seviyesi dahil okutmaktadır. Yediden yetmişe Vakfımızın yanında olan yüce gönüllü bağışçılarımızın teveccühüne layık olmaya çalışarak şehit ve gazi Mehmetçik ailelerimize ulaştırmak temel vazifemizdir.

Vakfımızın kurulduğu günden bu yana, büyük bir sorumluluk duygusuyla devam ettirdiğimiz bu ulvi vazifemizi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına denk gelen 41'inci yaşımızda ve bundan sonra, artan bir şevk ve azimle, sarsılmaz ilkelerinin ışığında ve aydınlık yolunda yerine getirmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."