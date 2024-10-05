TSK, İzmir Foça'daki Orman Yangınına Helikopterle Müdahale Edecek
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça'da çıkan orman yangınına müdahale etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Foça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için TSK'ya ait 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter görevlendirildi" denildi.