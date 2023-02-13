TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu Güncel Haberler Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetlerince ( Tsk ), deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği bildirildi. Açıklamada, TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hatay TSK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.