TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Operasyon - Haberler

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TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Operasyon

DailyMotion.com - Güncel
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan operasyon başlattığı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan operasyon başlattığı açıklandı. Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonun Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Tek hedefimiz teröristlerdir" dedi

TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Operasyon

DailyMotion.com / Güncel

Milli, Irak, TSK, Güncel, Haberler

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