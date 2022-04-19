TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan operasyon başlattığı açıklandı. Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonun Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Tek hedefimiz teröristlerdir" dedi

DailyMotion.com / Güncel