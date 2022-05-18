TSK'dan Beyşehir Gölü'nde bot ve paraşütçü atma tatbikatı - Haberler

BEYŞEHİR, KONYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı" kapsamında Beyşehir Gölü'nde bot ve paraşütçü atma tatbikatı icra edildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği düşman rolündeki Beyşehir Gölü üzerindeki Jandarma Asayiş Botu, F-16 uçakları ile taarruz edilerek imha edildi.

Tatbikatta, askeri uçaklardan paraşütle göl üzerine atlatılan paraşütçüler daha sonrasında helikopterlerle alındı.

Tatbikata F-16 jetleri ile 1 S-70 Skorksy helikopteri, 1 AS J 32 helikopter, 1 CN 235 Casa uçağı, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı botu katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta başlatılan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 tatbikatının dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 27 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edeceğini duyurmuştu.