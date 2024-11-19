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TSK Armoni Mızıkası Erzurum'da Konser Verdi

TSK Armoni Mızıkası Erzurum'da Konser Verdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Erzurum'da düzenlediği konserde TRT sanatçılarıyla birlikte birçok eser seslendirdi. Konser sonunda sanatçılara plaket ve çiçek verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Armoni Mızıkası, Erzurum'da, Şef Bando Albay Levent Türkel yönetiminde konser verdi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konserde, TRT sanatçıları Dünya Tekin, Gökçe Nur Semerci ve Zafer Albayrak, çok sayıda eser seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konser sonunda Bando Albay Türkel ve TRT sanatçılarına 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ tarafından çiçek ve plaket verildi.

Altuğ, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Bu güzel geceyi, bu güzel konseri bizlere gerçekleştirerek hayatımıza renk katan TSK Armoni Mızıkası ve TRT'nin çok değerli sanatçılarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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