TSK Armoni Mızıkası, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konserle halk müziği eserlerini seslendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali etkinliklerine devam edildi.

Etkinlikler kapsamında bugün TSK Armoni Mızıkası Komutanlığınca, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verildi.

Şef Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki orkestraya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Sanatçısı Canan Çal, Bando Astsubay Üstçavuş Harun Çelik, Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Solisti Gökçe Nur Semerci eşlik etti.

Çeşitli halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserde, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dansçıları da çeşitli koreografiler sundu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
