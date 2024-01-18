TSE Başkanı Türkiye'yi gelişmiş ekonomiler arasına taşımak için çalışıyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, " Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

Şahin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "TSE Sektör Buluşmaları"nda, Türkiye'nin 2023 ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'nın 16,2 milyar dolarlık rekor katkısının en büyük ihracat kalemini 7 milyar 203 milyon dolarla otomotiv endüstrisinin oluşturduğunu belirten Şahin, ekonominin büyük bir ivmeyle güçlendiğini ve ihracatta her yıl rekorlar kırdığını vurguladı.

TSE'nin, 70 yıldır standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğünü vurgulan Şahin, "Otomotiv ana sanayi, yan sanayi ve alt sektörlerinde, makine imalatının üretim üssü olmanın getirdiği zengin birikim ve kalite odaklı üretim anlayışı ile uluslararası pazarda önemli bir rekabet gücüne sahip olan, stratejik konumuyla da küresel otomotiv firmalarının gözdesi olmayı sürdüren Bursa, istihdama, ihracata katkısı ve ileri teknoloji ürünlerdeki payı açısından ekonomimizin göz bebeğidir." dedi.

Otomotiv sektörünün tüm bileşenlerine, başta test, muayene ve belgelendirme olmak üzere birçok alanda da hizmet verdiklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Uluslararası ekonominin en önemli yapıtaşlarından biri olan standartlar, ilgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulmuş, yetkili bir kurumca onaylanan, uygulaması zorunlu olmayan, ürün, hizmet, proses ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak, süreçleri iyileştirmek, ticari engelleri kaldırmak, çevreyi ve sağlığı korumak gibi amaçlar için hazırlanmaktadır. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için durmaksızın çalışıyoruz.

Sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet çeşitliliğimizi artırıyor, hizmet ağımızı da yaygınlaştırıyoruz. Hedeflerimizi, dünyadaki gelişmelere cevap ve yön verebilir politikalarla tanımlıyoruz. Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde sürdüren Enstitümüz, Ankara'da 90 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü ile hizmet kapasitesini daha da artıracak. Türkiye'nin kalite üssü olacak kampüs, teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayacak."

Konuşmanın ardından Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a "İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi"ni takdim etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın da konuşma yaptığı programa kent protokolü ile sektör temsilcileri katıldı.