TSE Başkanı Şahin: "Ulusal karbon kredilendirme programı protokolünü iklim değişikliği başkanlığıyla imzaladık"

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulunan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Sınırda karbon düzenleme mekanizması çerçevesinde ihracatçılarımıza önemli katkılar sunacak, emisyon azaltımı, uzaklaştırma ve giderimi ile ilgili ulusal standartlar ve meteorolojilerin belirlenmesi, karbon pirelendirme, projelerin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasına yönelik ulusal karbon kredilendirme programı protokolünü iklim değişikliği başkanlığıyla imzaladık" dedi.

14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla Gebze Bilişim Vadisi'nde Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın Türkiye'nin standartlarını belirleme hedefine çok önemli katkılar sağlayacağını ifade eden TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Uluslararası ekonominin en önemli yaklaşlarından biri olan standartlar, gündelik ihtiyaçlarımızdan sağlığımıza, çevrenin korunmasından dijital teknolojilerin kullanımına tüm alanlarda belirleyici bir role sahiptir. Üreticiler açısından süreçleri iyileştirme, maliyetleri düşürme, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi temel katkıları olan standartlar, tüketiciler açısından da kaliteli, güvenli ürün ve hizmete ulaşma gibi faydalar sağlamaktadır. Küresel ticaret düzleminde ihracatın pasaportu olarak tanımlanan standartlar, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında olmazsa olmazıdır" dedi.

"Avrupa Standardizasyon Komitesinde en fazla oy ağırlığına sahip ülkeyiz"

Konuşmasını sürdüren Şahin, "Milli standardizasyon kuruluşu TSE, uluslararası standartların belirlenmesinde aktif rol alarak standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi kuruluş olma vizyonuyla uluslararası standardizasyon teşkilatının üst düzey yönetim organlarında da görev almaktadır. Üyesi olduğumuz Avrupa Standardizasyon Komitesinde en fazla oy ağırlığına sahip ülkeyiz. Yine üyesi olduğumuz Avrupa Elektro Teknik Standardizasyon Komitesi'nde en fazla oy hakkına sahip 5 ülkeden de birisiyiz. Uluslararası standardizasyon kuruluşlarındaki temsiliyetimizin ve standartların hazırlandığı teknik komitelerdeki varlığımızın arttırılması, profesyonel gençlerimizin bu komitelere katılımı, ülkemiz sanayisi ve standartları belirlenen hedefimiz için kritik ve belirleyici öneme sahiptir" diye konuştu.

"Tüm iş dünyamızı ve bilhassa genç profesyonelleri TSE rehberliğindeki çalışmalar katılmaya davet ediyorum"

Yıllardır başta sanayiciler olmak üzere tüm iş dünyasına uluslararası standardizasyon süreçlerinde ayna komite çalışmalarını aktif bir şekilde katılmaları hususunda çağrıda bulunduklarını dile getiren TSE Başkanı Şahiin, "Çünkü küresel pazarda rekabet edebilmenin ve söz sahibi olmanın uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Buradan bir kez daha değişime uymak değil, değişimde söz sahibi olmak için başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm iş dünyamızı ve bilhassa genç profesyonelleri TSE rehberliğindeki bu çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Dünyanın büyük bir paradigma değişimi geçirdiği günümüzde sanayi üretiminin, temel enstrümanları dijitalleşme, küresel ticaretin temelleri de yeşil ve sürdürülebilir prensipler üzerine kurulmaktadır. Sanayi ve ticarette yaşanan bu radikal dönüşümlerin lokomotifi elbette standartlar olacaktır" şeklinde konuştu.

"2026 yılı itibariyle resmi olarak uygulanmasına başlanacak"

Yeşil dönüşüm alanında yapılan çalışmalara değinen Şahin, "Yeşil dönüşüm alanında enstitümüz, sanayicilerimizin karşılaşabileceği teknik engellerin bertaraf edilmesi ve bu yeni döneme hazırlanması noktasında da çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizin yeşil mutabakat eylem planı çerçevesinde enstitümüze tevdi edilen görevlerden biri 1 Ekimde pilot uygulamasına başlanan sınırda karbon düzenlemesinin etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalardır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği tarafından belirlenecek standartlar çerçevesinde, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızda sürdürüyoruz. 2026 yılı itibariyle resmi olarak uygulanmasına başlanacak bu düzenlemede ihracatçılarımızın zorluk yaşamaması amacıyla Avrupa Birliği'nin belirleyeceği standartları uyumlaştırarak karşılıklı tanımaya zemin hazırlayacak şekilde belgelendirme faaliyetlerimizi de gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dünyada ilk kez geçtiğimiz yıl belgelendirme faaliyetine başladık"

Belgelendirme faaliyetlerine başladıklarını ifade eden TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Kurum ve kuruluşlarda yeniliği teşvik eden mevcut yönetim performansı değerlendiren kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak çerçeve oluşturan ve inovasyon yönetim sistemi standardı çerçevesinde dünyada ilk kez geçtiğimiz yıl belgelendirme faaliyetine de hamdolsun başladı. Eylül ayı itibariyle su verimliliği yönetim sistemi belgelendirmesine de başladık. Bu standart, kuruluşların su tasarrufu sağlamasına, işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olmak için yayınlanan tek uluslararası standarttır" dedi.

"Ulusal karbon kredilendirme programı protokolünü iklim değişikliği başkanlığıyla imzaladık"

Karbon düzenleme mekanizması ihracata önemli katkı sunulacağını söyleyen Şahin, "Sınırda karbon düzenleme mekanizması çerçevesinde ihracatçılarımıza önemli katkılar sunacak, emisyon azaltımı, uzaklaştırma ve giderimi ile ilgili ulusal standartlar ve meteorolojilerin belirlenmesi, karbon pirelendirme, projelerin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasına yönelik ulusal karbon kredilendirme programı protokolünü iklim değişikliği başkanlığıyla imzaladık. Türk Standartları Enstitüsü olarak ülkemizde dijital dönüşüm sürecine hızlı şekilde uyum sağlanması ve bilişim teknolojileri altyapısının sağlam şekilde geliştirilmesi doğrultusunda hazırlanan her türlü teknik düzenlemeyi standardizasyon ve uygunluk değerlendirme altyapımızla da destekliyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde üniversitelerimizde de gençlerimizle bir araya geleceğiz"

Konuşmasını sürdüren TSE Başkanı Şahin, "TSE olarak bilişim teknolojileri alanında sunduğumuz birçok belgelendirme ve tez hizmetleriyle birlikte ülkemizin dijital dönüşümünde geliştirilen ve kullanılan teknolojilerin kalite ve güvenliğinin arttırılmasına da katkı sağlıyoruz. Sadece bir kısmından bahsedebildiğim bu hizmetlerimizin yanında iş dünyamızın talepleri ve sanayideki gelişmeler doğrultusunda, hizmet çeşitliliğimizi arttırmak üzere iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün taleplerini yerinde dinliyor, çözüm üretiyoruz. Diğer taraftan da standartları belirleyen ülke olma hedefi doğrultusunda gençlerimizi sisteme dahil ederek söz sahibi olmalarını da sağlıyoruz. Türk Standartları Enstitüsü'nün gençleri ile buluşması bugün burada bitmeyecek. İnşallah önümüzdeki günlerde üniversitelerimizde de gençlerimizle bir araya geleceğiz. ve onları ileride iş hayatına atıldıklarında standardizasyon çalışmalarına katılımları konusunda bilgilendirilmeye de teşvik etmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Uluslararası standardizasyon süreçlerine aktif katılan ve aynı zamanda bünyelerindeki genç uzmanların da bu süreçlere katılımlarını teşvik eden firmalara plaket verildi.

Öte yandan çalıştaya, Türk Standartları EnstitüsüBaşkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.