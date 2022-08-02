TSB Genel Sekreteri Obalı: 'Varlık değerleri hızla artarken, sigorta en önemli güvencemiz'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, dünyadaki zorlu ekonomik koşulların varlıkların değerlerini hızla artırdığını belirterek, "Sahip olduklarımızı yerine koymanın güçleştiği bir dönemdeyiz. Risklere karşı sigortalanma en büyük güvencemiz." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın, tedarik zincirindeki aksamalar, bölgesel çatışmalar ve iklim krizi dünya genelinde enflasyon baskısına ve ekonomik kaygılara neden oluyor. Bunun sonucunda yaşanan risk artışları da varlıkların değerlerindeki yükselişi tetikliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TSB Genel Sekreteri Obalı, "Bir yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, gayrimenkul, otomotiv gibi sigorta ile yakından ilgili alanlarda varlık değerleri yüzde 100'ü aşan oranda değer kazandı. 1 yıl önce ortalama 500 bin TL seviyelerindeki C segment bir aracın ya da 500 bin TL civarındaki bir konutun ortalama fiyatı bugün 1 milyon TL'yi aştı. Bu değerlemeler ışığında sigortasız bir varlığımızı kaybettiğimizde, aynı değerden yerine koymamız mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık çözümsüz olunmadığını, sahip olunanları korumanın yolunun sigortalanmak olduğunu kaydeden Obalı, Türkiye'de "sigorta bilincinin" yükselerek arttığını dile getirdi.

Sigortanın geleceğe huzurlu ulaşmada önemli bir güven unsuru olduğunu ifade eden Obalı, "Sahip olduklarımızı yerine koymanın güçleştiği bir dönemdeyiz. Risklere karşı sigortalanma en büyük güvencemiz. Ekonomik koşullara rağmen vatandaşların sigortaya olan ilgisi ve teveccühü sürüyor. 'Sigorta, kıymet bilmektir' diyerek çıktığımız bu yolda, sigortaya ilgiyi sektör olarak doğru işler yaptığımızın önemli bir göstergesi kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Sigorta bir sosyal politika aracıdır"

Özgür Obalı, sigorta prim artışlarının sıkça gündeme geldiğini ancak konunun bugünden değil, geçen yıl başından itibaren değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, 2021 yılında salgın kaynaklı yavaşlayan hayatın, özellikle motor ve sağlık branşındaki "hasar frekanslarını" ciddi oranda düşürdüğünü ifade etti.

Daha uygun fiyatlama yapılmasına imkanı sağlayan bu durumun, sigorta şirketlerince, tüketicilerin lehine kullandığı ve bir nevi iskontolu fiyatlarla ürün sunulduğunu bildiren Obalı, sigorta şirketlerinin 2022 yılı için değişen ekonomik koşullar çerçevesinde fiyatlama politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmalarında, özellikle maliyet ve hasar gibi etmenlerin belirleyici olduğunu dile getirdi.

Maliyetler ile primlerin uyuşmadığı, maliyetlerin yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini aktaran TSB Genel Sekreteri Obalı, şunları kaydetti:

"Pandemi kurallarının gevşetilmesi ile birlikte otomotiv ve sağlık alanında artan hasar maliyetleri sektörümüzü zorluyor. Vatandaşlarımız geçen yılı göz önüne alarak primlerin bu yıl çok artığını düşünüyor olabilirler, fakat primlerin tüm maliyetler düşünüldüğünde ve varlık fiyatlarının hızla artığı günümüzde primlerin bununla uyumlu olarak artığını söyleyebiliriz. Doğal afetler vb. gibi riskler hızla yükselirken, varlıklarımızı korumak da gitgide zorlaşıyor. Oysa varlıklarımızı, değerinin neredeyse binde biri-ikisi oranındaki primlerle sigorta güvencesi altına alabilir, olası kayıp durumunda sigorta ile tekrar yerine koyarak hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sigorta önemli bir gelişmişlik göstergesi ve ülke ekonomimizin güçlenmesinde önemli anahtar sektör. Her zaman olduğu gibi 'Sigorta kötü gün dostu bir sosyal politika aracıdır' inancıyla hareket ederek sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirme gayretiyle tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz."