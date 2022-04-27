TSB Başkanı Benli sigorta sektörünün yol haritasını açıkladı Açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Vizyon 2024 projesi ile sektörün potansiyelini gerçekleştirmesinin önündeki yapısal zorluk ve bariyerlere işaret edip, atılması gereken adımları belirlediklerini belirterek, "Planlanan reformların hayata geçirilmesiyle 2024'e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL'ye ulaştırmayı, penetrasyon oranını yüzde 3,5'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, TSB, üye şirketleri ve paydaşlarıyla birlikte 2024'e kadar reform niteliğindeki adımları hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı.

Sigorta ürünlerini geliştirerek sigortalanma oranını artırmak için çalışan TSB, sektöre ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı büyütmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, 403 milyar TL'lik fon kapasitesine sahip sektörün ekonominin itici güçlerinden biri olduğuna değinerek, Türkiye'nin uzun vadeli finansman ihtiyacına önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Türkiye'de sigorta sektörünün büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çeken Benli, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sigortacılıkta penetrasyon oranı her yıl artsa da daha iyi yerlere gelebilmesi mümkün. 85 milyon vatandaşımıza sigorta güvencesini daha iyi anlatmayı, sigortalanmayı ve sigorta okuryazarlığını hızla artırmayı hedefliyoruz.

Penetrasyon oranı dünya genelinde yüzde 7,4 iken ülkemizde bu oran yüzde 2,2 civarında. Bu oranı yükseltmek amacıyla, 'Vizyon 2024' projesiyle yol haritamızı belirledik. Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz Uğur Gülen, Ahmet Yaşar, Taylan Türkölmez ve Cemal Kişmir ile birlikte bu yolda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

"Hedefimiz, 2024'e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL'ye ulaştırmak"

Benli, Vizyon 2024 projesi ile sektörün potansiyelini gerçekleştirmesinin önündeki yapısal zorluk ve bariyerlere işaret ederek, atılması gereken adımları belirlediklerini belirtti.

Türkiye'nin ihtiyaçlarını, en iyi uygulamaları ve dünyadaki örnekleri analiz ederek reform fikirlerini oluşturduklarını anlatan Benli, "Detaylı hesaplar yaparak ilgili branşların 2024 prim üretimleri ve poliçe adetlerine ilişkin beklentilerimizi ortaya koyduk. Buna göre planlanan reformların da hayata geçirilmesiyle 2024'e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL'ye ulaştırmayı, penetrasyon oranını yüzde 3,5'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafik ve sağlık sigortalarındaki maliyet artışı

TSB Başkanı Benli, trafik ve sağlık sigortalarında artan maliyetlerin sektöre etkisine de dikkati çekerek, sağlık sigortalarında muayene ücretleri, ilaç fiyatları ve tıbbi malzeme fiyatları gibi pek çok kalemdeki artış nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini belirtti.

Trafik sigortalarında ise 2021 yılında maliyetlerde öngörülemeyen bir artış yaşandığını ve 2022'de de seyrin bu yönde devam etmesinin beklendiğini ifade eden Benli, bazı çözüm yollarına ilişkin şunları aktardı:

"Trafik sigortalarında, gelişmiş ülkelerde düzenleyici otoritelerce teşvik edilen 'eşdeğer parça' kullanımının bizde de teşvik edilmesi ve böylece maliyetlerin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıca tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanması büyük önem arz ediyor. Trafik Kanunu'nda ve Trafik Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişikliklerle tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandı. Bu durumun devam etmesi maliyetlerin öngörülebilir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır."

Bir yılda 132 bin sigortalının 1,6 milyar TL kredi borcu kapatıldı

Benli, gündemlerindeki diğer önemli maddelerin ise Kredi Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu ifade ederek, "2021 yılında Kredi Bağlantılı Hayat Sigortası ile 132 bin sigortalının 1,6 milyar TL tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatıldı. Sadece Kovid-19 bağlantılı vefatlar için üstlenilen tazminat tutarı 661 milyon TL olurken, bu tutar hayat şirketlerinin toplam üstlendiği tazminatlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

Sağlık sigortası teminatları kapsamında olmamasına rağmen şirketlerimiz Kovid-19 kaynaklı tazminat ödemesinde bulunarak, bir kez daha sigortalılarımızın zor günlerinde yanlarında olduğunu göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Benli, hem sigortalıları hem de bankaları olası riskler karşısında daha korunaklı kılan bu ürünün pek çok açıdan kritik bir görev üstlendiğinin daha iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

"Emeklilik şirketlerinin yatırım danışmanlığı yapabilmesi emeklilikte refah artışına önemli bir katkı"

Benli, son düzenlemelerle emeklilik şirketlerinin yatırım danışmanlığı yapabilmesinin, emeklilikte refah artışına ve uzun dönemli birikim bilincine önemli bir katkı olduğunu bildirdi.

BES ile ilgili güncel bilgilere değinen Benli, şunları kaydetti:

"Son iki yılda devletimizin teveccühleri ile önemli bir safhaya geçildi. Uzun vadeli tasarruf dendiğinde BES'in ilk tercih edilen ürünlerden olmasının heyecanı içindeyiz. Emeklilik Gözetim Merkezi, 15 Nisan'da; OKS dahil sistemdeki toplam katılımcı sayısının yeni bir eşiği daha aşarak 13,6 milyon seviyesine ulaştığını açıkladı. BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil olmak üzere toplam 285 milyar TL'ye ulaştı.

Devletin sisteme verdiği destek 28 milyar TL'ye çıkarken, 18 yaş altı çocukların sistemdeki fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 785 milyon TL'yi aştı. Sistemdeki 18 yaş altı çocuklarımızın sayısı da 302 bini aştı."

Benli, katılımcıların BES'te birikim yaparken konut sahibi olmalarının teşvik edilmesi amacıyla Konut BES, yurt dışında yerleşik kişiler ile şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini sağlayacak Yuvam BES uygulamasına ilişkin mevzuat değişikliklerinin planlandığını, kendilerinin de hazırlıkları buna göre yaptıklarını aktardı.