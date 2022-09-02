TSB Başkanı Benli: 'BES fonları uzun vadede enflasyonun üzerinde kazandırıyor'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Emeklilik yatırım fonları orta ve uzun vadede TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Emeklilik yatırım fonları orta ve uzun vadede TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha başarılı bir performans sergiledi. 2022 yılında özellikle hisse senedi ağırlıklı fonlar yılbaşından bu yana yüzde 74'e yakın getiri sağladı." dedi.

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atilla Benli, 19 yılda büyük başarılara imza atan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) akla gelen ilk tasarruf araçlarından biri olduğunu söyledi.

BES'in cazip bir tasarruf aracına dönüşmesinde uzun vadeli yatırım enstrümanları arasında BES fonlarının dikkat çekici getirilerinin ve devletin sisteme olan inancı ile yeni teşvikler sunmasının rol oynadığını belirten Benli, 2023 yılı sonu için belirledikleri 17 milyon katılımcı ve 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefini daha da erkenden yakalayabileceklerini vurguladı.

Benli, BES'in, katılımcıların orta ve uzun vadeli yatırım yapmasını destekleyen ve risk profillerine uygun fonları tercih etmelerine imkan sağlayan bir özel emeklilik sistemi olduğunun altını çizerek, emeklilik döneminde refah kaybını önlemek için tasarruf yapan katılımcıların kısa vadeli getiriler yerine, BES'in uzun vadeli getirilerine odaklanmalarının önemini hatırlattı.

"BES'te uzun vadeli yatırım kazandırıyor"

Emeklilik yatırım fonlarının sağladığı kazançlara bakıldığında, fonların enflasyonun üstünde bir getiri sağladığını aktaran Benli, BES'in, dünyada benzeri olmayan teşviklerle geleneksel tasarruf araçlarından ayrıştığını vurgulayarak, "Her türlü risk profiline uygun fonun bulunduğu sistemde kısa vadeli yatırım tercihleri ekonomik dalgalanmalardan etkilenebilse de uzun vadeli fonlar sayesinde ciddi kazanımlar elde edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Benli, sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğunu ve birikimlerini ciddi anlamda büyüttüğünü vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"BES'te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor. 5 ve 10 yıllık dönemlere bakıldığında, emeklilik yatırım fonlarının ortalama getirisi, TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha yüksek. 2022 yıl başından itibaren ise piyasa gelişmeleri çerçevesinde BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi 26 Ağustos 2022 itibarıyla yüzde 34 civarında. Yaklaşık 8 aylık dönemde, özellikle hisse senedi ağırlıklı emeklilik fonları başarılı performans sergiledi ve yılbaşından bu yana yüzde 74'e yakın getiri sağladı. Öte yandan, 26 Ağustos 2022 itibarıyla BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 civarında gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre hisse senedi ağırlıklı fonların getirisi ise yüzde 120'yi aştı."

"BEFAS ve robotik uygulamalar sistemi büyütüyor"

1 Temmuz 2021'de hayata geçen BEFAS ile birlikte, katılımcıların BEFAS'ta sunulan tüm emeklilik şirketlerinin fonlarına doğrudan erişip, birikimlerini istedikleri fonda yatırıma yönlendirebildiklerine değinen Atilla Benli, "BEFAS'ın hayata geçmesi ve robotik uygulamaların kullanımının yaygınlaşmasıyla 2019 yılından bu yana fon dağılımı değişikliği hakkının kullanım oranı istikrarla artarak yüzde 21'e yükseldi. Fon dağılım değişikliği hakkının yılda 6'dan 12'ye çıkarılmasıyla katılımcılarımız, birikimlerini gelişen piyasa dinamiklerine uygun olarak farklı fonlara yönlendirebiliyorlar. Bu sayede BES katılımcılarının memnuniyetlerinin de katlanarak arttığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.

BES'li olmanın birçok avantajı olduğunu ifade eden Benli, şunları aktardı:

"Devletimiz politika belgelerinde ve ekonomi paketleri içinde mutlaka BES'e değiniyor. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması, 18 yaş altının sisteme girişine imkan sağlanması, vakıf ve sandıklardan BES'e aktarımı, döviz yatırımları karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı imkanı, birikimlerin kısmen çekilmesi ve sistemdeki birikimlerin temlik edilmesine yönelik getirilen düzenlemeler ile BES'i çok daha iyi seviyelere taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve ürünlerimizin kullanımlarını yaygınlaştırmak, Birliğimizin var oluş nedenleri. Her çalışmamızda olduğu gibi BES için de bu amaçlar doğrultusunda gerekli adımları atmaya, gelişim alanlarını tespit ederek, doğru iyileştirmeleri yapmaya devam edeceğiz."

Bugüne kadar BES'ten emekli olanların sayısının 187 bini aştığını açıklayan Benli, sistemin 2022 yılı başından ağustos ayına kadar ciddi bir büyüme yaşadığının altını çizdi.

Açıklamaya göre ise, 2021 yılı sonunda BES ve OKS'de devlet katkısı dahil 244 milyar TL seviyesindeki fon büyüklüğü, 26 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devlet katkısı dahil olmak üzere 342 milyar TL'ye ulaştı. Toplamda 775 bine yakın yeni katılım ve 1,1 milyonun üstünde sözleşme sayısı ile katılımcı sayısında 14 milyon eşiği aşıldı.