TS Neckarsulm, Oberliga Baden-Württemberg'a Yükseldi

TS Neckarsulm, Oberliga Baden-Württemberg'a Yükseldi
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1969 yılında Türkler tarafından kurulan TS Neckarsulm, Verbandsliga Württemberg'de elde ettiği şampiyonlukla Oberliga Baden-Württemberg'de oynamaya hak kazandı. Bu başarı, kulüp başkanı Ali Kemal Kuru'ya göre, Almanya'daki Türk toplumunun entegrasyonu açısından da önemli bir adım.

Almanya'da 1969 yılında Türkler tarafından kurulan Türkspor Neckarsulm (TS Neckarsulm), Verbandsliga Württemberg (6. lig) şampiyonu olarak, gelecek sezon Oberliga Baden-Württemberg'de (5. lig) mücadele etmeye hak kazandı.

2020'de Bezirksliga Unterland şampiyonu olarak Landesliga'ya, 2023'te Verbandsliga'ya, 2025'te ise Oberliga'ya çıkarak istikrarlı bir yükseliş sergileyen TS Neckarsulm, son şampiyonluğuyla Oberliga Baden-Württemberg'e yükselen eyaletin ilk Türk takımı oldu.

Maçlarını 6 bin kişilik Sportzentrum Pichterich'te oynayan TS Neckarsulm'un başkanı Ali Kemal Kuru, bu büyük başarıdan dolayı kulüpleriyle büyük gurur duyduklarını belirterek, Stuttgart ve çevresinde yaşayan Türklere gelecek sezon Oberliga'da mücadele edecek olan takımlarını destekleme çağrısında bulundu.

Kuru, TS Neckarsulm'un Oberliga'ya yükselmesinin sadece sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda Almanya'daki Türk toplumunun entegrasyonu ve başarısının da bir göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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