Trump, Zelenskiy ve Putin'e Barış Çağrısı Yaptı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e anlaşma çağrısı yaptı.

Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy ile görüşmelerinin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini belirten Trump, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile yapılan görüşme çok ilginç ve samimi geçti, ancak ona, Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim! Savaş ve cesaretle belirlenen mülkiyet sınırları ile yeterince kan döküldü. Oldukları yerde durmalılar. Her ikisi de zaferi ilan etsin, tarihi karar versin! Artık ateş açılmasın, artık ölüm olmasın, artık büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın. Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Her hafta binlerce insan katlediliyor. Artık yeter, barış içinde ailelerinize dönün!" ifadesini kullandı.