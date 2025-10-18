Trump, Zelenskiy ile Görüşmesini 'İlginç' ve 'Samimi' Buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini belirterek, "Ona, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'da Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Trump, görüşmenin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini kaydetti.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ona, Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve savaşın artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "Her iki taraf da zaferini ilan etsin, tarih kararını versin. Artık ateş açılmasın, ölüm olmasın, büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın." ifadelerini kullandı.