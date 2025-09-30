Haberler

Trump, YouTube ile 24,5 Milyon Dolarlık Uzlaşmaya Vardı

ABD Başkanı Donald Trump, YouTube'a karşı açtığı davada 24,5 milyon dolarlık uzlaşma sağladı. İlgili tazminatın 22 milyon doları Trump'a, kalan kısım ise diğer davacılara dağıtılacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hesabının kapatılması nedeniyle 2021'de YouTube'a karşı açtığı davada 24,5 milyon dolarlık uzlaşmaya gidildi.

Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınının ardından hesabını askıya alması nedeniyle aynı yıl YouTube'a açtığı davada karara varıldı.

Wall Street Journal gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, YouTube'un ödeyeceği 24,5 milyon doların 22 milyonu Trump'a aktarılacak.

Kalan 2,5 milyon dolar ise yazar Naomi Wolf ve Amerikan Muhafazakar Birliği (ACU) dahil diğer davacılara dağıtılacak.

Trump'ın medya ve teknoloji devleriyle davaları

ABC News, Aralık 2024'te Trump'a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı. CBS News'un bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, temmuzda davada 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya varmıştı.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle yılın başında açtığı dava kapsamında anlaşmaya varıldığı ve Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
