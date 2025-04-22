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Trump Yönetimine Medya Protestosu

Trump Yönetimine Medya Protestosu
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Donald Trump yönetiminin federal bütçede kesintiye gitmesi, ABD'nin çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin protestolarına yol açtı. Washington'da Ulusal Basın binası önünde toplanan basın mensupları, işten çıkarmalara ve bütçe kesintilerine karşı tepkilerini dile getirdi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin kapatma kararı aldığı federal bütçeye bağlı bazı medya kuruluşlarına bağlı çalışanlar, Ulusal Basın binası önünde protesto düzenledi.

Başkent Washington'da bulunan Ulusal Basın binası önünde toplanan çok sayıda basın mensubu, Trump yönetiminin kararını protesto etti.

Aralarında Amerika'nın Sesi (VOA), Avrupa ve Asya Radyosu ve Al Hurra adlı Arapça yayın yapan televizyon kanalına da ev sahipliği yapan Orta Doğu Yayıncılık Ağı (MEBN) gibi medya kuruluşlarını da barındıran ABD Küresel Medya Ajansı'na (USAGM) bağlı çalışanlar, çalıştıkları kurumların bütçelerinin kesilmesi ve işten çıkarmalara yönelik tepkilerini dile getirdi.

Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı kaydedilmişti.

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Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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