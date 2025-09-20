Trump Yönetiminden Yabancı Çalışanlara H-1B Vizesi Ücreti Artışı

Trump yönetiminin yabancı çalışanlara verilen H-1B vizesinin ücretini 100 bin dolara çıkarması ABD'li şirketleri alarma geçirdi. Şirketler, çalışanlarına ülkeden ayrılmama çağrısı yaptı.ABD'de Donald Trump yönetiminin yeni vize düzenlemesini hayata geçirmesine geri sayımın başlamasının ardından şirketler yabancı çalışanlarına "ülkede kalma" çağrısı yapıyor. "H-1B vizesi" adı verilen çalışma iznine sahip olup şu anda ülke dışında bulunan çalışanların ise 24 saat içinde ABD'ye dönmeleri gerektiği kaydedildi.

Business Insider'ın haberine göre, Amazon'un personeline yönelik iç yazışmasında belirtilen süre içinde ABD'ye dönmesi mümkün olmayanların şimdilik ülkeye hiç giriş yapmamaları, yeni talimatların beklenmesi gerektiği yer aldı.

Amazon'un yanı sıra Meta, Microsoft gibi teknoloji devleri ile JP Morgan bankası çalışanlarıyla şirket içi yazışmalara dayanarak aktarılan habere göre; şirketler, yabancı çalışanların yeniden ABD'ye giriş yapmalarının ardından istihdamlarının çok daha maliyetli ya da imkansız hale gelebileceğinden endişe ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü sürpriz bir açıklama yaparak sıklıkla yabancı vatandaşlar için çalışma izni olarak kullanılan H-1B kategorisi vizelere yıllık 100 bin dolar ücret ödenmesi gerekeceğini dile getirdi. Söz konusu vize için şimdiye kadar yalnızca birkaç bin dolarlık işlem ücreti söz konusuydu. Trump'ın kararına göre, ülkeye giriş yapmak isteyenlerden Pazar gününden itibaren bu ücret talep edilecek. Diğer yandan bazı bireyleri, şirketleri ya da sektörleri uygulamadan muaf tutma yetkisi İç Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

"Daha çok Amerikalı'yı işe alın" çağrısı

Büyük olasılıkla hukuki itirazlarla karşılaşabileceği belirtilen bu karar, Trump'ın aylar önce duyurduğu 1 milyon dolarlık "altın kart" oturum programının tanıtımıyla birlikte açıklandı.

Trump, Oval Ofis'te kararnameyi imzalarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önemli olan şu: Harika insanlar gelecek ve ödeme yapacaklar" diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, duyurulan bu değişiklikle birlikte ABD şirketleri için artık deneyimsiz çalışanları ülkeye getirip yetiştirmenin karlı olmayacağını ifade etti. Bakan, şirketlerin bir adayın hükümete ek 100 bin dolar ödenmesini hak edecek kadar değerli olup olmadığını değerlendirmesi ve bunun yerine daha çok Amerikalı çalışanı işe alması gerektiğini vurguladı

Vizeden en fazla yararlanan Hindistan vatandaşları

H-1B vizesi, özellikle büyük ve uluslararası faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine bilim insanı, mühendis veya bilgisayar programcısı gibi özel uzmanlığa sahip nitelikli yabancı çalışanları ABD'de istihdam etme imkanı tanıyor. Başlangıçta üç yıllığına verilen bu vize altı yıla kadar uzatılabiliyor.

ABD, her yıl kura sistemiyle 85 bin H-1B vizesi veriyor ve bu vizelerin yaklaşık dörtte üçü Hindistan vatandaşlarına gidiyor.

New York Times'ın aktardığı hükümet verilerine göre, sadece Amazon'da Haziran ayı itibarıyla 10 bini aşkın kişi ABD'de H-1B vizesiyle istihdam ediliyordu. Microsoft ve Meta'da ise bu vizeyle çalışanların sayısının bunun yaklaşık yarısı kadar olduğu bildirildi.

