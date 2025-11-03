Haberler

Trump Yönetiminden Uyuşturucu Teknelerine Saldırı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen saldırılar için Kongre onayı gerektirmediğini savunduğu bildirildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan bir üst düzey yetkili, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik, tartışmalara yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Trump yönetiminin bu saldırıları "1973 Savaş Yetkileri Kararnamesi" kapsamındaki "savaş durumu" seviyesinde görmediğini, bu nedenle saldırılar için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını savundu.

Bu kararname, ABD Başkanı'nın, Kongre tarafından onaylanmayan askeri eylemleri, 60 günün ardından sonlandırmasını gerektiriyor.

Ancak Trump, uyuşturucu kartellerine yönelik saldırılar için Kongre'den savaş ilanı talep etmeyi planlamadığını belirterek, "Ülkemize uyuşturucu getiren insanları öldüreceğiz." demişti.

Daha önce, Demokrat senatörler Tim Kaine ve Adam Schiff tarafından sunulan ve Savaş Yetkileri Kararı kapsamında Kongre onayı olmadan Trump'ın Karayipler'de askeri güç kullanmasını kısıtlamayı hedefleyen karar tasarısı Senato'da oylamayla reddedilmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
