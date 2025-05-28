Trump Yönetiminden Harvard'a Sözleşme İptali

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Trump yönetimi, federal kurumlardan Harvard Üniversitesi ile yapılan yaklaşık 100 milyon ABD doları değerindeki sözleşmelerini iptal etmelerini istedi. Böylece ABD Başkanı Donald Trump ile ülkenin en eski ve varlıklı üniversitesi arasında yaşanan çatışma daha da şiddetlendi.

Associated Press'in salı günkü haberine göre hükümet, çeşitli politikalarında değişiklik yapması yönündeki idari talepleri reddetmesi nedeniyle ülkenin en seçkin üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi'ne verilen 2,6 milyar ABD dolarının üzerindeki federal araştırma hibesini daha önce iptal etmişti.

Haberde, "Genel Hizmetler İdaresi'nden gelen taslak mektupta kurumlara üniversite ile yapılan sözleşmeleri gözden geçirme ve alternatif hizmet sağlayıcılar arama talimatı veriliyor" denildi. Habere göre idare, mektubun son halini salı günü gönderecek.

Trump, Harvard'ı liberalizm ve antisemitizm yuvası olarak nitelendirerek eleştirmişti. Üniversite 21 Nisan'da, Trump yönetiminin liderlik, idare ve kabul politikalarında değişiklik yapılması yönündeki talepleri üzerine dava açmıştı. O tarihten bu yana okulun federal fonları kesilmiş bulunuyor. Trump yönetimi ayrıca uluslararası öğrencilerin kayıtlarını durdurmak için harekete geçti ve üniversitenin vergiden muaf statüsünü kaldırma tehdidinde bulundu.