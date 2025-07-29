Trump Yönetiminden Federal Çalışanlara Dini İfade İzni

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal çalışanların birbirlerini kendi dini inançlarının "doğru" olduğuna ikna etmelerine izin verildiğini belirten bir bildiri gönderdi.

The Hill gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, federal kurumlara dinin ifade edilmesine ilişkin bir bildiri gönderdi.

Bildiride, "Federal iş yerlerinde dini ayrımcılığa olanak vermek hukuka aykırı." ifadesi yer alırken, çalışanların, iş yerlerinde kendi dinlerine ilişkin diyaloglar yürütebileceği ve iş arkadaşlarını "kendi dini inançlarının doğruluğuna ve inançlarını yeniden değerlendirmeye ikna etmeye çalışabileceği" belirtildi.

Bunun "başkalarını rahatsız edici şekilde yapılmaması" gerektiği vurgulanan bildiride, çalışanların, iş arkadaşlarını diğer kişisel aktivitelere davet etmeleri gibi dua etmek dahil dini vecibeleri teşvik etmesine izin verileceği ifade edildi.

Bildiride, çalışma arkadaşının bu konuşmanın sona ermesini talep etmesi halinde diğer federal çalışanın buna uyması çağrısı yapıldı.

Ayrıca bildiride, çalışma ortamında İncil, dini sanat eserleri, takılar, dini mesajların yer aldığı posterler ve eşyalar bulundurmak gibi izin verilen eylemlerin disiplin cezasına yol açmaması gerektiği kaydedildi.