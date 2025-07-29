Trump Yönetiminden Federal Çalışanlara Dini İfade İzni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal çalışanların iş yerlerinde dini inançlarını ifade edebileceğini ve diğerlerini ikna etmeye çalışabileceğini belirten bir bildiri gönderdi. Bildiride, dini ayrımcılığa izin verilmeyeceği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal çalışanların birbirlerini kendi dini inançlarının "doğru" olduğuna ikna etmelerine izin verildiğini belirten bir bildiri gönderdi.

The Hill gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, federal kurumlara dinin ifade edilmesine ilişkin bir bildiri gönderdi.

Bildiride, "Federal iş yerlerinde dini ayrımcılığa olanak vermek hukuka aykırı." ifadesi yer alırken, çalışanların, iş yerlerinde kendi dinlerine ilişkin diyaloglar yürütebileceği ve iş arkadaşlarını "kendi dini inançlarının doğruluğuna ve inançlarını yeniden değerlendirmeye ikna etmeye çalışabileceği" belirtildi.

Bunun "başkalarını rahatsız edici şekilde yapılmaması" gerektiği vurgulanan bildiride, çalışanların, iş arkadaşlarını diğer kişisel aktivitelere davet etmeleri gibi dua etmek dahil dini vecibeleri teşvik etmesine izin verileceği ifade edildi.

Bildiride, çalışma arkadaşının bu konuşmanın sona ermesini talep etmesi halinde diğer federal çalışanın buna uyması çağrısı yapıldı.

Ayrıca bildiride, çalışma ortamında İncil, dini sanat eserleri, takılar, dini mesajların yer aldığı posterler ve eşyalar bulundurmak gibi izin verilen eylemlerin disiplin cezasına yol açmaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası

Rüşvet iddiasına 24 saat sonra gelen yanıt! Savunması tatmin etmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu

Özel hastanede hekimsiz doğum skandalı: Aynı mağaradaki insanlar gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.