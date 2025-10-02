Trump Yönetimi, Üniversiteler İçin Yeni Sözleşme Taslağı Sunuyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkedeki 9 üniversiteye, federal fonlara öncelikli erişim elde etmelerini sağlayacak çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısı yaptı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, hükümet ile ABD üniversiteleri arasında antisemitizm ve çeşitlilik konularında yaşanan gerilim sürerken, Trump yönetimi, yükseköğretim kurumlarının standartlarını ve performansını artırmayı amaçlayan "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik geniş kapsamlı bir belge yayımladı.

Konuyla ilgili üniversite yönetimlerine gönderilen mektupta, sözleşme kapsamında ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve notların şişirilmesini ele alma gibi şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği belirtildi.

Mektupta, anlaşmanın federal hükümete, üniversitelerin medeni haklar yasalarına uyduklarına ve "federal öncelikleri güçlü şekilde sürdürdüklerine" dair güvence vereceği, sözleşmeyi imzaladıktan sonra anlaşma şartlarını ihlal eden üniversitelerin, o yıl aldıkları federal fonları ve özel bağışları geri ödemek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Sözleşmeye imza atan üniversitelerin, performanslarının anlaşmaya uygunluğunu değerlendirmek üzere öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar arasında anonim anketler yapılacağı belirtilen mektupta, kamuoyuyla da paylaşılacak sonuçların Adalet Bakanlığı tarafından inceleneceği aktarıldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, Güney California (USC), Texas, Arizona, Brown ve Virginia üniversitelerinin yönetimlerine gönderilen bu mektupta, anlaşmanın çalışanların kurum adına siyasi görüş açıklamalarını yasakladığı da belirtildi.

"Bunun ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri korkunç"

Öte yandan, Amerikan Eğitim Konseyinden yapılan açıklamada, sözleşmenin özellikle siyasi ifade ile ilgili şartlarının kaygı verici olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Entelektüel ortamın canlı ve açık uçlu olup olmadığına kim karar verecek? Bu, federal hükümetin karışacağı bir alan değil. Bunun ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri korkunç." ifadeleri kullanıldı.

ABD'de federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.