İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Trump Yönetimi, Sınır Dışı Edilen Göçmenin Durumunu Tartışıyor

Trump Yönetimi, Sınır Dışı Edilen Göçmenin Durumunu Tartışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sınır çarı' Tom Homan, El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın durumu hakkında yapılan eleştirileri reddetti ve onu terörist olarak nitelendirdi. Garcia'nın sınır dışı edilmesi, federal mahkemeler tarafından yasa dışı olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan, yönetimin "yanlışlıkla" El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'nın gönderilmesinin "hata" olarak nitelendirilemeyeceğini iddia etti.

Homan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Trump yönetiminin "idari hata" sonucu Garcia'yı sınır dışı ettiğine yönelik eleştirileri reddetti.

Bu olayın bir "hata" olarak nitelendirilemeyeceğini savunan Homan, yönetiminin, El Salvador kökenli MS-13 gibi bazı oluşumları terör örgütü olarak sınıflandırma kararına atıfta bulunarak Garcia'yı "terörist" olarak niteledi.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.