Trump Yönetimi'nin Uyuşturucu Kartellerine Karşı Askeri Operasyonları Yargıdan Korunacak mı?

ABD basınında, Başkan Donald Trump yönetiminin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlara katılan askerlerin gelecekte yargılanamayacağı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisi (OLC) Temmuz 2025'te Trump yönetiminin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele kapsamında düzenlediği operasyonların hukuki boyutuna ilişkin bir gizli görüş yayımladı.

Görüşte, Latin Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik askeri saldırılara katılan personelin gelecekte yargılanamayacağı ileri sürüldü.

Yaklaşık 50 sayfa uzunluğundaki görüş, ABD hükümetinin yürüttüğü operasyonların "uluslararası olmayan silahlı çatışma" kapsamında olduğunu ve bu sebeple Latin Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik askeri saldırıların "iç hukuka uygun" olduğunu savunuyor.

Görüşte, kartellerin "şiddet ve gasp kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu sattığı" belirtilirken, uzmanlar bu yaklaşımın operasyonları savaş hukuku çerçevesine yerleştirmeye yönelik bir girişim olduğunu ileri sürüyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde OLC'de başsavcı yardımcısı olarak görev yapan Georgetown Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Martin Lederman, ulusal ya da uluslararası hukukta, bir ülkeye uyuşturucu sokmanın, silahlı çatışmayı tetikleyebilecek türden bir organize şiddet sayılacağına dair herhangi bir örnek olmadığını aktararak, hükümete sırf "düşman güçlerin parçası oldukları" için insanları öldürme hakkı tanınamayacağını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşu "Washington Office on Latin America"da analist olan Adam Isacson ise çetelerin uyuşturucu gelirlerini ABD'de şiddet veya kargaşayı teşvik etmek amacıyla kullandıklarına dair "hiçbir kanıt" olmadığını dile getirdi.

Bazı üst düzey askerlerin operasyonlara karşı temkinli olduğu iddiası

Habere göre, operasyona dahil olan bazı üst düzey komutanlar, söz konusu operasyonlara ilişkin temkinli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda, ABD'nin uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen deniz araçlarına saldırı düzenleyen birimi Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) başındaki Amiral Alvin Holsey, başkana sunulan operasyon seçeneklerinin tamamen incelendiğinden emin olmak istedi.

Ancak, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell'in daha önce Holsey'in "operasyonlarla ilgili herhangi bir tereddüdü olmadığı" yönünde açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Holsey ise operasyonlara ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Parnell, 12 Kasım 2025'te Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Karayipler'deki mevcut operasyonların hem ABD hem de uluslararası hukuk açısından yasal olduğunu" savundu.

Tüm eylemlerin "silahlı çatışma hukukuna tam olarak uyduğunu" öne süren Parnell, "Komuta zincirinin her kademesindeki avukatlar, bu operasyonların yürütülmesinden önce bunların incelenmesine kapsamlı bir şekilde dahil oldu." ifadelerini kullandı.

Parnell, personelin söz konusu eylemlere "karşı çıkma fırsatı" olduğunu belirterek konuya dahil olan hiçbir avukatın Karayipler'deki saldırıların yasallığını sorgulamadığını ve önerilen eylemlerin uygun olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.