Trump Yönetimi'nden Harvard'a Yabancı Öğrenci Kısıtlaması

SAN FRANCİSCO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı sertifikasını iptal ederek üniversitenin yeni yabancı öğrenci kabul etmesini fiilen engelledi.

Perşembe günü kararı duyuran ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, "Bu, ülkedeki tüm üniversite ve akademik kurumlara bir uyarıdır. Yabancı öğrenci kabulü, bir hak değil, bir ayrıcalıktır ve Harvard'ın federal yasaları defalarca ihlal etmesi nedeniyle o ayrıcalık iptal edilmiştir" dedi.

Bakanlık, gelecekte yabancı öğrenci kabulünün kaldırılmasının yanı sıra "mevcut yabancı öğrencilerin de yasal statülerini kaybetmemek için başka üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğini" kaydetti.

Harvard Üniversitesi ise yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin bu uygulamasının yasalara aykırı ve zarar verici nitelikte olduğunu söyledi.

Açıklamada, "140'ı aşkın ülkeden gelen, üniversitemizi ve bu ülkeyi tahmin edilemeyecek düzeyde zenginleştiren uluslararası öğrenci ve akademisyen kabul etmeyi sürdürme konusunda oldukça kararlıyız. Topluluğumuzun üyelerine yol göstermek ve destek vermek üzere hızlıca çalışmalar yürüteceğiz. Harvard topluluğuna ve ülkemize büyük zarar verebilme ihtimali olan misilleme niteliğindeki bu uygulama, Harvard'ın akademik ve araştırma görevini baltalamaktadır" denildi.

Trump yönetimi nisan ayında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını kaldırma ve uluslararası öğrencileri ideolojik açıdan değerlendirme taleplerini reddeden Harvard'a verilen 2,2 milyar ABD doları tutarındaki federal yardımı dondurmuştu.

Harvard Üniversitesi'nin sağladığı verilere göre 2023 güz döneminde üniversiteye devam eden öğrencilerin yüzde 27'sinden fazlası yabancı öğrencilerden oluşuyordu.