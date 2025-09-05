Trump Yönetimi'nden Avrupa Ülkelerine Yardımda Kesinti Planı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya sınırında bulunan Avrupa ülkelerinin güvenliği için uzun süredir devam eden yardım programlarının bir kısmını sonlandırmayı planladığı öne sürüldü.

Planla ilgili bilgi sahibi olan 6 yetkili, isimlerinin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuştu.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, yönetimin, Rusya sınırında bulunan Avrupa ülkelerinin güvenliği için uzun süredir devam eden yardım programlarının bir kısmını sonlandırmayı düşündüğünü ileri sürdü.

Sonlandırılacak programlar arasında Rusya'nın olası bir saldırısına karşı Avrupa'nın doğu sınırını güçlendirmeyi ve Doğu Avrupa ülkelerinin ordularının kapasitelerini artırmayı amaçlayan girişimlerin bulunduğunu aktaran kaynaklar, bu adımın, Avrupalı ülkelere sağlanan yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımı etkileyeceğini belirtti.

Plan, Trump yönetiminin "Önce Amerika (America First)" dış politika anlayışı kapsamında, dış yardımların azaltılması ve Avrupalı müttefiklerin NATO savunma harcamalarının daha büyük kısmını üstlenmesinin sağlanması yönündeki yaklaşımının parçası olarak değerlendiriliyor.