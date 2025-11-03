Haberler

Trump Yönetimi Meksika'da Uyuşturucu Kartellerine Karşı Harekat Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan kara operasyonları da içeren bir harekat planladığı öne sürüldü. Eğitimlerin başladığı ve insansız hava aracı saldırılarının düzenlenmesinin planlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika'da uyuşturucu kartellerini hedef alan ve kara operasyonlarını da içeren harekat planladığı öne sürüldü.

NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Meksika'daki kartellere karşı yeni bir operasyon hazırlığı yapıyor.

Haberde, Meksika'ya kara operasyonlarını da içeren harekat planı kapsamında eğitimlerin başladığı iddiasına yer verildi.

ABD'nin, harekat kapsamında Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarları ve kartelleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemeyi planladığı öne sürülen haberde, harekata Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) kuvvetlerinin katılımının planlandığı iddia edildi.

Harekatın kapsamı hakkında görüşmelerin devam ettiği, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
