Trump yönetiminin, İran'a karşı uzun süreli askeri saldırı başlatmaya hazır olduğu iddia edildi

Güncelleme:
ABD'nin İran'a karşı uzun süreli bir askeri saldırıya hazırlandığı iddia ediliyor. Pentagon, Orta Doğu'da büyük bir askeri güç topluyor, ancak saldırının onayı konusunda belirsizlik sürüyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, İran'a karşı uzun süreli askeri saldırı başlatmaya hazır göründüğü ancak saldırının onaylanıp onaylanmadığının belirsizliğini koruduğu öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin ismi paylaşılmayan eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, savaş kayıpları ve uzun süreli savaşa sürüklenme risklerine rağmen Orta Doğu'da çok büyük vurucu güç topluyor.

ABD'nin Tahran'a karşı uzun süreli askeri saldırı başlatmaya hazır göründüğünü iddia eden yetkililer, haftalardır bir araya getirilen cephaneliğin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin gelişini beklediğini belirtti.

Gemilerin dün Cebelitarık Boğazı'na yaklaştığı bilgisini veren yetkililer, bunun da birkaç gün içinde bir saldırının mümkün olabileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkili de Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının 18 Şubat'ta İran konusunu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ve bölgede konuşlandırılan ABD güçlerinin tamamının mart ortasına kadar yerlerinde olacağına ilişkin bilgilendirildiklerini belirtti.

ABD yönetiminin bölgede savaş gücü oluşturduğunun bilinmesini istediği yorumunda bulunan yetkililer, yine de Trump'ın saldırıyı onaylayıp onaylamadığının belirsiz olduğunu vurguladı.

İki yetkili, saldırıya ilişkin son hazırlıkların yapılması halinde Orta Doğu'daki üslerden bazı ABD askerlerinin geri çekilmesinin beklendiğini ifade ederek Pentagon'un geçmişte de benzer adımlar attığını hatırlattı.

Bir diplomat da bazı aktörlerin İran'a baskı amaçlı hedefli saldırıları tercih ettiklerini ancak uzayan bir çatışmanın kanlı olacağı, bilerek veya yanlış hesaplamayla daha fazla ülkeyi savaşa dahil edebileceği yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
