Trump Yönetimi: İnsan Hakları Raporlarında Kısaltma Planı

Washington Post (WP) gazetesi, Donald Trump yönetiminin İsrail, El Salvador ve Rusya gibi ülkelere yönelik insan hakları ihlallerine dair eleştirileri önemli ölçüde azaltmayı planladığını öne sürdü.

Gazetenin ulaştığı bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığının sızdırılan yıllık insan hakları raporu taslakları, önceki Başkan Joe Biden döneminde hazırlanan raporlarla karşılaştırıldığında ciddi oranda kısaltılmış durumda.

İsrail'e ilişkin taslak raporun yalnızca 25 sayfa olduğu ve geçen yılki 100 sayfalık metne göre büyük oranda sadeleştirildiği görülürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davası ve tartışmalı yargı reformu girişimlerine yer verilmedi.

Ayrıca, önceki raporlarda İsrail'in Filistinlileri takip etmek için yüz tanıma sistemleri kullandığı ve hareket özgürlüklerini kısıtladığına dair Uluslararası Af Örgütünün bulguları yer alırken bu konulara da taslakta değinilmedi.

El Salvador'a ilişkin 2024 taslak raporunda ülke hakkında "önemli insan hakları ihlallerine dair güvenilir bir rapor bulunmadığı" belirtilirken Biden döneminde yayımlanan 2023 raporunda El Salvador'da "hükümet destekli cinayetler, işkence vakaları ve ağır cezaevi koşulları" gibi konulara yer verilmişti.

Rusya'ya ilişkin taslak raporda ise "sivil topluma yönelik baskılara dair ifadelere yer verilmediği" kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, WP'ye yaptığı açıklamada, raporun "okunabilirliği kolaylaştırmak amacıyla kısaltıldığını ve temel konulara odaklandığını" savundu.

Kongre tarafından zorunlu kılınan yıllık insan hakları raporları, genellikle mart veya nisan aylarında yayımlanıyor. Nihai raporların sızdırılan taslaklarla aynı olup olmayacağı ise belirsiz.