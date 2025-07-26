Trump Yönetimi, Hamas'ın İnsani Yardım Çaldığına Dair Kanıt Bulamadı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, yapılan inceleme sonucu, Hamas'ın, Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerini "yaygın şekilde çaldığına dair" herhangi bir kanıt bulamadığı bildirildi.

CNN'in ABD'li bir kaynağa ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yürüttüğü incelemeye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Hamas'ın Gazze'de "ABD'nin finanse ettiği insani yardımları yaygın şekilde çaldığına dair" bir kanıt bulamadığı belirtildi.

Haberde, USAID tarafından, Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasında ortak kuruluşların bildirdiği 156 israf, dolandırıcılık ve suistimal iddiasının incelendiği aktarılırken, bu konuda bilgi paylaşan bir kaynağın, "Hamas'ın müdahalesi, hırsızlığı veya yönlendirmesi nedeniyle (insani yardımlarda) sistemik kayıp yaşandığına dair bir kanıt yok." ifadesine yer verildi.

Söz konusu durumun Hamas'a yönelik iddialarla "çeliştiği" belirtilen haberde, (ABD) Dışişleri Bakanlığının bu iddiaları, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı (GHF) "desteklemeyi meşrulaştırmak" için kullandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, GHF için "tartışmalı bir özel kuruluş" değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump yönetimindeki hükümet yetkilileri, Hamas'ın yaygın şekilde, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımları alıkoyduğunu defalarca iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, dün yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından yağmalanmadan Gazze'ye mümkün olduğunca fazla yardım ulaştırılmasını istiyoruz ve Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı bu mekanizma bunu başarmanın bir yolu oldu." demişti.

Gazze'de, 27 Mayıs'tan bu yana GHF tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1083'e, yaralıların sayısı 7 bin 275'e çıkmıştı.