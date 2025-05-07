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Trump Yönetimi, Göçmenleri Libya'ya Sınır Dışı Edebilecek

Trump Yönetimi, Göçmenleri Libya'ya Sınır Dışı Edebilecek
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenleri Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya sınır dışı etme planı üzerinde çalışıyor. Göçmenlerin askeri uçakla Libya'ya taşınabileceği belirtiliyor, ancak süreç çeşitli lojistik ve yasal engellerle karşılaşabilir.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göçmenleri Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya sınır dışı edebileceği bildirildi.

New York Times'ın (NYT) ismi paylaşılmayan 4 yetkiliye dayandırdığı haberinde, göçmenlerin Libya'ya taşınabileceği belirtildi.

Buna göre bir grup göçmenin, ABD askeri uçağıyla Libya'ya sınır dışı edilebileceği ve sürecin bu hafta başlatılabileceği aktarıldı.

Sınır dışı edilme ve uçuş planlamasının gizli tutulduğu, sürecin lojistik ve yasal engellerle karşılaşabileceği kaydedildi.

Libya'ya yapılacak uçuş için ABD ordusuna ait bir askeri uçağın kullanılmasının planlandığı savunuldu.

Ulusal basında, bir dönem savaş geçiren Libya'daki mevcut barınma koşullarının yetersizliği dolayısıyla göçmenlerin bu ülkeye gönderilmesinin, insan hakları örgütlerince eleştirilebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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