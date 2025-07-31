Trump Yönetimi, Dijital Sağlık Platformu Geliştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, sağlık ve teknoloji alanından 60'ı aşkın firmanın katkılarıyla tıbbi kayıtlara erişimi kolaylaştıracak dijital platform geliştirileceğini bildirdi.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezlerinden (CMS), konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 60'ın üzerinde firmanın arasında Google, Amazon, OpenAI gibi teknoloji firmalarının yanı sıra bazı sağlık firmalarının bulunduğu ve bu firmalardan yetkililerin bir araya gelerek "yeni nesil dijital sağlık ekosisteminin" temelini oluşturacağı belirtildi.

Uygulamanın, hastaların daha kolay yönetmek istediği ve doktorlarla paylaşmak istedikleri belgeleri yükleyebileceği bir sistem olacağı ifade edilen açıklamada, uygulamada sağlık işlemlerinde kağıtlarla form doldurmanın azaltılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Trump, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğüne Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü atamıştı.

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası, Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yöneten Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.