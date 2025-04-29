Trump Yönetimi Altında Sivil Haklar Dairesinde İstifalar

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi Başkan Yardımcısı Harmeet Dhillon, Başkan Donald Trump yönetiminin sivil haklar alanındaki öncelikleri değiştirmesinin ardından 100'den fazla avukatın kurumdaki görevinden istifa ettiğini belirtti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yayıncı Glenn Beck'in YouTube kanalında yayımlanan programına katılan Dhillon, avukatların işten ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dhillon, 1957 yılında "ırkçılığa karşı politika sürdürmesi" amacıyla kurulan Sivil Haklar Dairesinin Trump yönetimiyle birlikte "ırkçılıktan daha çok çeşitlilik politikalarına karşı savaşmak" amacını taşıyan kararlar almasının ardından, 100'ü aşkın avukatın "yeni önceliklerden doğan görevlerini yerine getirmek istememeleri" gerekçesiyle işlerinden ayrıldığını aktardı.

Yeni personeline net bir mesaj vermek istediğini vurgulayan Dhillon, "Bunlar başkanın öncelikleri. Biz de bu konulara odaklanacağız. Buna göre hareket edin." dedi.

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesine göre, 1957 yılında kurulan Sivil Haklar Dairesi, ABD yasaları uyarınca ırk, renk, cinsiyet, engellilik, din, ailevi durum, etnik köken ve vatandaşlık durumuna dayalı ayrımcılığa karşı mücadele yürütüyor.