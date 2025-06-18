Trump Yönetimi, Adalet Bakanlığı'ndan 4 Bin Çalışanı İşten Çıkardı

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ABD Başkanı Trump'ın federal hükümeti küçültme planı kapsamında Adalet Bakanlığı'ndan 4 bin çalışanın işten çıkarılması, güvenlik endişelerine yol açıyor. İşten çıkarmaların FBI'daki deneyimli personel sayısını azaltarak soruşturma kapasitesini etkileyebileceği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana federal hükümeti küçültme planı kapsamında 4 bin Adalet Bakanlığı personelini işten çıkartmasının güvenlik endişelerine yol açacağı öne sürülüyor.

CBS News'ün elde ettiği bir bütçe belgesine dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan 4 bin kişiyi işten çıkararak 470 milyon dolarlık tasarruf sağladı.

Trump yönetimi, gelecek dönemde Adalet Bakanlığı bünyesindeki ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanları dahil daha fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Toplam işten çıkarılan personel sayısı, 100 binden fazla çalışanı olan Adalet Bakanlığı gibi bir kurum içerisinde küçük bir orana denk geliyor.

Öte yandan, işten çıkarmalar kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan FBI'daki tecrübeli personelin sayısının azaldığı ve bu durumun güvenlik zaafına yol açtığı iddia ediliyor.

Eski Adalet Bakanlığı avukatı Stacey Young, "Bakanlık işten ayrılan binlerce kişi nedeniyle telafisi olmayan bir kayıp yaşadı." dedi.

Young, işten ayrılan çoğu kişinin görevlerine devam etmek istediğini, ancak işi bırakmaya zorlandıklarını belirtti.

Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'nun eski yardımcı müdürü Thomas Chittum ise işten çıkarmalar sonucunda kurumdaki kıdemli çalışan sayısının azaldığını kaydetti.

Chittum, FBI'ın soruşturma kapasitesinin azalacağını ve uzun vadede etkileri olacağını ifade etti.

Eski Adalet Bakanlığı yetkilisi Bert Brandenburg, bu durumun kaosa yol açacağını ileri sürdü.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görev yapan bir grup kıdemli yetkiliye istifa etmeleri gerektiği, aksi takdirde işlerine son verileceğinin söylendiği iddia edilmişti.

Başkan Trump, Hükümet Verimlilik Departmanının kamuda tasarruf çalışmaları kapsamında, ülkedeki birçok federal kurumda çalışan sayısını ve federal kaynaklardan yapılan fonlamaları azaltmaya çalışıyor.

Bu süreçte ülkedeki 200 binden fazla federal çalışanın görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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