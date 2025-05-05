Trump, Yabancı Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor

Trump, Yabancı Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor
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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ülkelerde üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama talimatı verdiğini açıkladı. Trump, bu durumu ABD film endüstrisi için bir tehdit olarak değerlendirdi.

LOS ANGELES, 5 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı ülkelerde üretilen" tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getirilmesine yönelik sürecin derhal başlatılması talimatı verdiğini söyledi.

Trump, pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD film endüstrisi çok hızlı bir şekilde ölüyor" dedi.

"Diğer ülkeler, her türlü teşviki sunarak film yapımcılarımız ve stüdyolarımızı ABD'den uzaklaştırıyor. Hem Hollywood hem de ABD'deki birçok alan harap oluyor" diyen Trump, bu durumu "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirdi.

Trump, "Söz konusu nedenlerle Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilcisi'ni, yabancı ülkelerde üretilerek ülkemize ithal edilen tüm filmlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması için yetkilendirmiş bulunuyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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