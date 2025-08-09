Trump, Washington DC'deki Şiddet Suçları İçin Basın Toplantısı Düzenliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ağustos'ta düzenlenecek basın toplantısında başkent Washington DC'deki şiddet suçlarının önüne geçecek adımların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü Beyaz Saray'da, Washington DC'deki şiddet suçlarını sona erdirecek bir basın toplantısı yapılacak." ifadesini kullandı.

Başkentin "dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri" haline geldiğini savunan Trump, "Yakında dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkanlık görevine geldiğinden bu yana Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Washington DC'de suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.