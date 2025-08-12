Trump, Washington DC'de Kamu Düzenini Sağlamak İçin Ulusal Muhafızları Görevlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki basın toplantısında Ulusal Muhafızları görevlendirerek başkentteki kamu düzeni ve güvenliğin sağlanacağını açıkladı.
WASHINGTON, 12 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ağustos 2025.
Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, başkentteki kamu düzeni ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak üzere Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel