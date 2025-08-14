Trump, Washington'da Güvenlik İçin 800 Ulusal Muhafızı Göreve Sevk Etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla aldığı kararın ardından 800 Ulusal Muhafızın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Wilson, Trump'ın aldığı karar uyarınca bölgeye sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamının belirlenen yerlere yerleştirildiğini ve görevlerine başladığını açıkladı.

Bu askerlerin silahlı olmadığını ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceğini belirten ABD'li sözcü, gerekmesi halinde askerlerin kolluk görevi de yapacak hazırlığa sahip olduğunu söyledi.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.