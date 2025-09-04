Trump, Washington'da 700'den Fazla Düzensiz Göçmeni Gözaltına Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washington'da 3 hafta içinde 700'den fazlası düzensiz göçmen olan 1669 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, geçen ay kamu güvenliği acil durumu ilan ettiği Washington'da gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Beyaz Saray tarafından hazırlanan grafiği paylaştı.

Grafikte, federal düzeyde yönetilen Görev Gücünün 3 hafta içinde 1669 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 709'unun yasa dışı göçmenler olduğu belirtildi.

Gözaltına alma işlemlerinin toplam 22 federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin işbirliğinde yapıldığı bilgisine yer verilen grafikte, çalışmaların 1871'i kolluk kuvvetleri, 1629'u Ulusal Muhafız Birliğinden olmak üzere 3 bin 500 personelle yürütüldüğü kaydedildi.

Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildi

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.