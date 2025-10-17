Haberler

Trump, Venezuela'ya Ait Uyuşturucu Kaçakçılığıyla İlgili Denizaltıyı Hedef Aldıklarını Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait bir denizaltıyı hedef aldıklarını ve bu denizaltının uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla kullanıldığını savundu. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirerek, suçlamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını ileri sürdüğü Venezuela'ya ait bir denizaltıyı hedef aldıklarını açıkladı.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD donanmasına ait unsurların Venezuela'ya ait bazı tekneleri "uyuşturucu taşıdıkları" gerekçesiyle hedef almasına ilişkin soruları cevaplarken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini suçladı.

ABD Başkanı, Venezuela açıklarında bir denizaltıyı hedef aldıklarını ve bunun tamamen uyuşturucu kaçakçılığı için yapıldığını savundu.

ABD'nin vurduğu bu denizaltıda ve diğer teknelerde bulunan kişilerin masum olmadığını savunan Trump, bu insanların tamamının uyuşturucu kaçakçılığı yapan kimseler olduğunu ileri sürdü.

Trump, ABD'nin artan baskısı karşısında Maduro'nun kendilerine bazı teklifler gönderdiğini de savunarak, "O, her şeyi teklif etti. Neden biliyor musunuz; çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile uğraşmak istemiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
