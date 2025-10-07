Trump, Venezuela ile Diplomatik Temasları Durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela yönetimiyle yürütülen diplomatik temasları durdurma talimatı verdiği ileri sürüldü.

New York Times gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Venezuela yönetimiyle diplomatik temasları yürüten Richard Grenell'e, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan temaslar da dahil olmak üzere, tüm görüşmeleri durdurma talimatı verdiği iddia edildi.

Haberde, Trump'ın, Maduro'nun "iktidarı gönüllü bırakma" yönündeki ABD talebine karşılık vermemesinden ve Venezuelalı yetkililerin "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılarının olmadığı" yönündeki söylemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı öne sürüldü.

Yetkililer, Trump yönetiminin gerilimin tırmanması ihtimaline karşı, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik seçenekleri de barındıran çeşitli askeri planlar geliştirdiğini iddia etti.

Trump, imzaladığı kararnameyle Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.