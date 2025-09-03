Trump, Venezuela'da Uyuşturucu Yüklü Gemiye Saldırı Düzenlendiğini İddia Etti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ayrılan "uyuşturucu" yüklü gemiye gece saatlerinde bir saldırı düzenlendiğini ve düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü iddia ederek, olaya ilişkin görüntüleri paylaştı. Venezuela İletişim Bakanı ise Freddy Nanez ise bu görüntülerin büyük bir olasılıkla yapay zeka ile üretildiğini ileri sürdü.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarında bir gemiye saldırı düzenlediğini belirterek, 11 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ordusu'nun Güney Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenlediğini ifade etti.

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez ise bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel" ifadelerini kullandı.