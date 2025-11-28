Trump: Venezuela'da Uyuşturucu Kaçakçılığına Karadan Müdahale Gelebilir

WASHINGTON, 28 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine "çok yakında" karadan müdahale edebileceklerini söyledi.

Trump perşembe günü Şükran Günü dolayısıyla ABD askerlerine hitaben yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetleri'nin 7. Bombardıman Filosu'na "Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını caydırma" çabalarından dolayı teşekkür etti.

Trump, Mar-a-Lago malikanesinden yaptığı açıklamada, "Deniz yoluyla yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 85'i durduruldu. Karadan mücadeleye de başlayacağız. Karadan daha kolay ve bu çok yakında başlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığının 30 yıldan fazla bir süre zarfındaki en büyük ölçeğe ulaştığına dikkat çeken Trump, buna karşın yine de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapacağı görüşmeler yoluyla diplomatik bir çıkış yolu bulunabileceğini ima etti.

Eylül başından bu yana Pentagon'un Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere düzenlediği 20'yi aşkın saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.