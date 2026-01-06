Haberler

Trump: Venezuela'da Önümüzdeki 30 Gün İçinde Seçim Yapılmayacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını belirtti. Trump, seçim için önce ülkenin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı ve ABD petrol şirketlerinin Venezuela'nın enerji altyapısına yatırım yapabileceğini ifade etti.

WASHINGTON, 6 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi.

Trump pazartesi günü NBC News kanalına verdiği röportajda, "Öncelikle ülkeyi düzeltmek zorundayız. Bu durumda seçim yapılamaz. Halkın oy kullanması mümkün değil" dedi.

Yönetim olarak ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'nın enerji altyapısına yatırım yapma ve söz konusu altyapıyı yeniden inşa etme çabalarına mali destek sağlayabileceklerini belirten Trump, bu sürecin 18 aydan daha kısa sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
